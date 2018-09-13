Такой сценарий представитель гражданской сети ОПОРА прогнозирует в случае увольнения нынешних членов Центризбиркома незаконным образом.

Координатор избирательных программ гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская не исключает срыва президентской кампании в Украине в случае неправового решения по обновлению состава Центральной избирательной комиссии.

Об этом она написала в Facebook, вероятно, комментируя слова председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия, который накануне высказал идею о возможном "полном обновлении" ЦИК уже в четверг, 20 сентября.

Айвазовская пишет: «Если честно, то идея о досрочном прекращении полномочий всего состава ЦИК с юридической точки зрения является хорошей зацепкой, чтобы во время выборов все уволенные восстановились через суд, и мы имели экстраординарную ситуацию с комиссией, численность которой является нелегитимной, а результаты голосования будет устанавливать тот, кто первым добежит до зала заседаний».

Читайте такжеВыборы должны пройти с новой ЦИК и новым Избирательным кодексом - Бурбак

Она отмечает, что в четверг возможны несколько сценариев развития событий: по первому сценарию - «никто ни за что не голосует и мы идем на выборы, как есть», то есть со старым составом ЦИК; по второму сценарию - «15 членов комиссии увольняют по некорректной формулировке и незаконным образом в отношении двух, и мы имеем 30 членов после решения судов о восстановлении уволенных в разгар президентской кампании, которая успешно срывается»; по третьему сценарию - все пройдет по соответствующей процедуре и в следующий четверг будет переизбран состав ЦИК.

Как сообщал УНИАН, 11 сентября Парубий во время форума в Киеве сказал, что парламент в четверг, 20 сентября, будет рассматривать вопрос об обновлении состава Центральной избирательной комиссии. Парубий сообщил, что будет предлагать "определенные подходы" в этом вопросе. В частности, отметил председатель Верховной Рады, у него есть идея о "полном обновлении" ЦИК. "Это может нам позволить снять дискуссии по поводу численности: какие были поданы президентом и какие есть свободные квоты", - сказал спикер.

В соответствии с пунктом 21 ч. 1 ст. 85 Конституции, Верховная Рада по представлению президента назначает и освобождает членов ЦИК. 7-летний срок полномочий 13 из 15 членов Центризбиркома давно истек. 5 февраля президент Украины Петр Порошенко внес в парламент представление о назначении на должности членов ЦИК 14 кандидатур, поэтому из 14 кандидатур на должности членов ЦИК парламент должен избрать 13.

5 июля парламент отказался рассматривать решение об обновлении состава ЦИК, поскольку ряд фракций заявили, что их кандидатуры не учтены или большинство кандидатов в ЦИК находятся под влиянием Администрации президента.