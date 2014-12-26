В Генштабе сообщили о высокой вероятности терактов на железных дорогах и автомагистралях

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Мазепа сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

«Общественно-политическая обстановка на территории Донецкой и Луганской областей остается напряженной. Особенно это касается населенных пунктов, граничащих с первой линией обороны наших военных и которые находятся под несистематическими обстрелами боевиков», - отметил он.

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«Остается высокой угроза минной опасности и террористических актов на железнодорожных путях, автомобильных дорогах и полевых дорогах, которые используются как для обеспечения жизнедеятельности украинских военных, так и местным населением для своих собственных потребностей», - добавил Мазепа.