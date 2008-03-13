Меджлис возмущен словами лидера Союза левых сил

Меджлис крымских татар считает антикрымскотатарскими ряд высказываний лидера партии «Союз левых сил» Василия ВОЛГИ, сделанных им во время пребывания в автономию.

Как говорится в переданном УНИАН комментарии первого заместителя председателя Меджлиса Рефата ЧУБАРОВА, В.ВОЛГА вместо принципа справедливости проповедует «новое насилие». «Для того, чтобы все были равны по закону, необходимо устранить последствия беззакония. Это касается, в том числе и проблем, связанных с возвращением и обустройством крымскотатарского народа. Казалось бы чего проще: отдайте людям земли, с которых их самих или их родителей согнали в 1944 году, верните дома, что отобрали силой в 1944 году или компенсируйте их сегодняшнюю стоимость, возвратите исторические названия населенным пунктам Крыма, переименованным после депортации крымских татар… Не понимать этого ВОЛГА не может. Но вместо этого, он проповедует новое насилие вместо справедливости», - заявляет Р.ЧУБАРОВ.

Он напомнил, что В.ВОЛГЕ принадлежит авторство фразы: «Основная масса политиков – психи», при этом первый зампредседателя Меджлиса добавил, что после визита лидера «СЛС» в Крым, можно смело добавить: «а ВОЛГА – их предводитель». «Однако, скажу честно, пусть ВОЛГА больше беспокоит тех крымских политиков, в чьем электоральном поле он намерен пастись. Для нас он, и тут снова воспользуюсь его же словами, - один из «психов» украинского политикума», - заявил первый заместитель главы Меджлиса крымских татар.

Как сообщалось, В.ВОЛГА накануне в Симферополе заявил, что СЛС в случае прихода к власти будет жестко решать крымскотатарский вопрос. «Все, что мешает целостности Украины, ее экономическому развитию, все, что приводит к дестабилизации ситуации, в случае, если мы получим достаточное количество власти в этой стране, будет очень жестко будет подавляться», – заявил он, отметив, что сюда же относится и решение крымскотатарского вопроса. «Является абсолютно недопустимым, когда одна из групп населения, как она там называлась, считает себя привилегированным в стране под названием Украина. Все граждане страны будут и обязаны быть в одинаковом конституционном и законном поле», - считает В.ВОЛГА. По его словам, одним из требований «Союза левых сил» является «остановка действия закона о репатриантах уже в настоящий момент». Позже на уточняющее вопрос он сказал, что имел в виду один из указов Президента, «которые у нас в стране приравниваются к законам». Кроме того, «Союз левых сил» намеревается добиваться наведения порядка, поскольку «не может быть такого, чтобы россиянин, украинец, азербайджанец или еврей брал кусок земли, ставит там что-то и подпадает сразу под действие целого ряда статей УК, а представители крымскотатарской народности под это подводят политический аспект». «На трусость и импотентнисть смахивает позиция и крымской власти, и власти Украины в этом вопросе», - заявил лидер партии «Союз левых сил».