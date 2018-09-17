Порошенко 20 сентября выступит в Раде с ежегодным посланием

Соответствующее письмо уже поступило в Верховную Раду.

В четверг, 20 сентября, президент Украины Петр Порошенко выступит на пленарном заседании Верховной Рады с ежегодным посланием.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время Согласительного совета лидеров фракций и председателей парламентских комитетов заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

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"Нам уже пришло письмо о том, что 20 сентября на пленарном заседании Верховной Рады Украины, в соответствии со ст.106 Конституции Украины, будет ежегодное послание (президента - УНИАН) к Верховной Раде Украины о внутреннем и внешнем положении", - сказал спикер.

Как сообщал УНИАН, по словам представителя главы государства в парламенте Ирины Луценко, также 20 сентября в парламенте планируется голосование за изменения в Конституцию относительно внешнеполитического курса Украины в ЕС и НАТО, а также голосование за постановление парламентского комитета по поводу порядка рассмотрения предостережений Конституционного суда относительно депутатской неприкосновенности.