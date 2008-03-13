Ющенко: ведется много переговоров, чтобы обеспечить успех саммита Украина-НАТО

Ющенко убежден, что на саммите НАТО в Бухаресте украинская заявка о присоединении к ПДЧ будет поддержана

Брюссель. 13 марта. УНИАН. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что на Бухарестском саммите НАТО украинская заявка о присоединении нашей страны к Плану действий относительно членства в НАТО будет поддержана.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Украины на пресс-конференции в Брюсселе.

Он подчеркнул, что является оптимистом в этом процессе: «я убежден, что мы достигнем своего суверенного желания присоединиться к плану действий, этот вопрос - в национальной компетенции и мы бы хотели, чтобы страны, от которых зависит это решение, поддержали наше суверенное стремление».

В.ЮЩЕНКО отметил, что Украина имеет много друзей, много стран, которые поддерживают ее стремление интегрироваться в Североатлантический альянс. Президент отметил, что журналисты должны понимать, что значительная часть этих переговоров проводится непублично. «Сейчас идет много переговоров, чтобы обеспечить успешное проведение саммита Украина-НАТО», - сказал глава государства.

Как сообщал УНИАН, в середине января Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО и спикер Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК направили письмо руководству НАТО с просьбой о присоединении к ПДЧ. Украина рассчитывает, что решение о присоединении может быть принято на апрельском саммите НАТО в Бухаресте.

6 марта руководители МИД стран-членов НАТО на заседании в Брюсселе не приняли ни одного решения относительно присоединения Украины к ПДЧ, и рассмотрение вопроса автоматически перенесено на саммит НАТО в Бухаресте 2-4 апреля.