Меркель и Путин говорили об Сенцове

Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президент РФ и канцлер Германии обсудили ситуацию в отношении осужденного украинского режиссера Олега Сенцова.

Об этом Лавров заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ФРГ Хайко Маасом 14 сентября, сообщает ТАСС.

По его словам, вопрос Сенцова "касается сугубо гуманитарной сферы".

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"Есть законодательные процедуры в РФ, которые в данном случае можно применить .... Все те, кто беспокоится о его судьбе, об этом проинформированы", - сообщил Лавров.

Он добавил, что РФ "неоднократно публично информировала общественность, в том числе о состоянии здоровья Сенцова, он находится под постоянным контролем врачей".