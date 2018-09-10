Сенцов потерял надежду на возвращение в Киев и написал завещание на творчество в случае смерти

Также украинский режиссер сообщил, что у него возникла гипоксия - недостаток кислорода в органах, "в основном в сердце и мозге".

Украинский политзаключенный Олег Сенцов написал завещание на свое творчество в случае смерти.

Об этом сообщила его сестра Наталья Каплан на странице в Facebook.

"Он написал завещание на свое творчество в случае смерти, и это сильно пугает", - говорится в сообщении.

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Каплан также обнародовала фрагмент письма от Олега Сенцова, в котором он сообщил, что не верит в возвращение в Украину. Несмотря на это, он заявил, что не собирается сдаваться и прекращать голодовку.

"То что я скоро выйду и мы все счастливо заживем в Киеве я уже не верю. Как и во многое другое. Но это не значит, что я расклеился или собираюсь сниматься (видимо, с голодовки - ред.). Я не сдался в любом случае, просто я не верю уже в счастливый конец всей этой истории", - говорится в письме Сенцова.

Также украинский режиссер сообщил, что у него возникла гипоксия - недостаток кислорода в органах, "в основном сердце и мозге".

"Туман в голове, все кружится, тело, голова и конечности немеют. Кровеносная система вообще не справляется с питанием кислородом организма. Вот я какой стал продвинутый в медицине!", - написал политзаключенный.

Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ задержала Сенцова в Крыму весной 2014 года, впоследствии его вывезли в Россию. В августе 2015 года Сенцова приговорили к 20 годам заключения по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджоге партийных офисов. Он находится в колонии «Белый медведь» в Лабытнанги на Ямале.

14 мая Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. Состояние Сенцова быстро ухудшается, тогда как российские тюремщики уверяют, что состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное.