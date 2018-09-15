Луценко рассказал, когда покинет пост генпрокурора
13:31, 15 сентября 2018Политика
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Генпрокурор намерен вернуться в политику.
Луценко не собирается уходить из политики / фото УНИАН
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что покинет эту должность сразу же после окончания президентских выборов.
Об этом он сообщил в эфире телеканала "Прямой".
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Луценко заверил, что как генпрокурор он себя уже исчерпал и независимо от результатов предстоящих выборов, вернется в политику.
По его словам, теперь главное не допустить использования СБУ, ГПУ, МВД и ГФС как инструментов в предвыборной кампании перед выборами президента Украины.
Напомним, ранее Генпрокурор Луценко сообщил, что собирается внести представление в Верховную Раду относительно снятия неприкосновенности нардепа, который причастен к коррупционным схемам в оборонной промышленности.
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