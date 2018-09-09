Луценко анонсировал представление на нардепа за хищение средств оборонпрома

По словам Юрия Луценко, фигурант причастен к присвоению 278 объектов недвижимости.

Народного депутата, причастного к коррупционным схемам и хищению средств оборонпрома, должны привлечь к уголовной ответственности.

Об этом на брифинге в Днепре заявил Генеральный прокурор Юрий Луценко, сообщает "5 канал".

Луценко подчеркнул, что в ближайшее время направит в Верховную Раду представление на снятие с нардепа неприкосновенности. Однако, о ком именно идет речь, не уточнил.

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По его словам, фигурант причастен к присвоению 278 объектов недвижимости. В этом списке – дома культуры, ЗАГС, институт трубной промышленности, даже аэродром Каменка. Эти объекты уже вернули государству, и теперь депутат должен понести за это уголовную ответственность.

"Военный завод, ракетный завод, директор которого – дело уже находится в суде, а на открытии сессии Верховной рады я внесу представление соответствующего народного депутата Украины, который причастен к этому, я бы сказал беспрецедентного аморального поступка, уничтожение фактически части оборонной промышленности нашей страны", – сказал Юрий Луценко.