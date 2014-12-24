Обнародованы новые доказательства того, что Боинг-777 сбили боевики (фото)

Речь идет о трех качественных фотографиях и интервью со свидетелем взрыва и автором этих фотографий, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на голландское издание Rtlnieuws.nl.

Все три фото были сделаны в первые минуты после катастрофы неподалеку от места, где она произошла. При этом первые два снимка были опубликованы ранее в низком качестве, третье фото ранее не публиковалось. Сейчас его тоже не обнародуют.

"Я побежал к балкону, оглянулся, но ничего не увидел, кроме белого следа в воздухе, который и сфотографировал. В этот момент я не знал, что это. Я считал, что это был просто белый след, который постепенно развеивается и уходит с горизонта вверх к облакам. Только через некоторое время стало понятно, что это", - рассказал свидетель катастрофы, с которым общались голландские журналисты.

По его словам, фото являются косвенными подтверждениями того, что самолет был сбит ракетой с контролируемой боевиками территории.

"Фото - косвенные подтверждения. Нет других доступных фотографий, которые показывают, что это "Бук" запустил что-то в этой зоне. Пока каждый уверен в своей правоте, других доказательств здесь нет", - сказал свидетель.

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На первых двух снимках можно увидеть вертикальный поток, который тянется от места, где могла быть запущена ракета. На третьей фотографии можно увидеть большой черный шлейф дыма, вероятно, от падения самолета.

Журналисты пообщались со специалистами в сфере ИТ и определили, что фото являются оригинальными и с ними не проводилось никаких манипуляций.

Кроме того, в комментарии RTL News бывший командующий ВВС Тэо Уокер отметил, что след на фото "с высокой вероятностью является следом запущенной зенитной ракеты".

Журналисты также обратились к специалистам компании Satellite Company Netherlands Geomatics & Earth Oberservation (NEO) с просьбой предоставить спутниковые снимки с места, где предположительно была выпущена ракета.

"На изображениях перед крушением мы видим обычное поле, а после катастрофы - выжженную пятно", - отметили в NEO.

Сейчас снимки являются частью расследования. Свидетель, опрошенный голландскими журналистами, заявил, что его фото тоже добавлены к материалам международной комиссии по расследованию катастрофы.