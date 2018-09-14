В Минэкономразвития подтвердили: Украина отменит переход на летнее время вслед за ЕС

Чиновники отметили, что экономическое обоснование ежегодного перехода на летнее время отсутствует.

Украина готова отменить переход на летнее/зимнее время вслед за Европейским союзом.

Об этом ТСН.иа сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

"Украиной взят курс на евроинтеграцию, которым предусматривается имплементация европейского законодательства. Действующий на территории Украины порядок исчисления времени является оптимальным, согласованным с международной практикой исчисления времени, способствует адаптации всего спектра международных экономических, культурных и других отношений, соответствует ее географическому положению", - отметили чиновники.

Читайте такжеЕврокомиссия предлагает отказаться от перехода на летнее и зимнее время в следующем году

Учитывая изложенное, отметили в министерстве, в случае принятия ЕС решения об отмене перехода на летнее время, Минэкономразвития обратится к Кабинету министров Украины относительно возможности внесения соответствующих изменений в Порядке исчисления времени на территории Украины, определенного постановлением Кабмина № 509 от 13 мая 1996 года.

"Экономическое обоснование ежегодного перехода на летнее время и информация об уменьшении потребления электроэнергии во время перехода на летнее время в Минэкономразвития отсутствуют", - добавили также в пресс-службе Минэкономразвития.

Как сообщал УНИАН ранее, 14 сентября еврокомиссар Виолета Булк заявила, что Евросоюз откажется от практики перехода на летнее и зимнее время уже с октября 2019 года.