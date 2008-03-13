Ющенко сказал, когда приедет Буш

Президент США Джордж БУШ посетит Украину с государственным визитом с 31 марта по 1 апреля 2008 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на пресс-конференции в Брюсселе.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что в повестке дня встречи двух президентов будет обсуждение Плана действий между США и Украиной на 2008-2009 годы.

Президент не исключил, что в ходе визита Дж.БУША будет подписан этот базовый документ.

По словам Президента, будет обсуждаться весь спектр двусторонних отношений. Отдельно планируется рассмотреть вопрос присоединения Украины к Плану действий для членства в НАТО.