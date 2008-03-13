Ющенко сказал, когда приедет Буш
18:34, 13 марта 2008Политика
735 0
У Президента Украины - обширные планы
|Джордж БУШ
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на пресс-конференции в Брюсселе.
В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что в повестке дня встречи двух президентов будет обсуждение Плана действий между США и Украиной на 2008-2009 годы.
Президент не исключил, что в ходе визита Дж.БУША будет подписан этот базовый документ.
По словам Президента, будет обсуждаться весь спектр двусторонних отношений. Отдельно планируется рассмотреть вопрос присоединения Украины к Плану действий для членства в НАТО.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter