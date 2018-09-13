"Народный фронт" назвал политически мотивированным подозрение министру инфраструктуры Омеляну

В НФ вручение подозрения Владимиру Омеляну связали с началом избирательной кампании в Украине.

В партии "Народный фронт" назвали политически мотивированным вручения подозрения в незаконном обогащении министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну.

Заявление НФ по этому поводу обнародовано на сайте партии. Ниже приводим полный текст заявления:

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"Мы создали антикоррупционные органы, выделили миллиардные бюджеты на них, и считаем, что борьба с коррупцией - один из приоритетов государственной политики.

"Народный фронт" требует не путать борьбу с коррупцией с борьбой с политическими оппонентами и отказаться от привлечения антикоррупционных органов в избирательный процесс.

Ответ на подозрения лежит на поверхности - в Украине начались выборы.

Смехотворность так называемых обвинений в отношении министра инфраструктуры Владимира Омеляна очевидна даже для первокурсника юридического факультета.

Содержание подозрения, которое вручено члену Кабинета министров, является свидетельством того, что министр - законопослушный гражданин. Политически мотивированное следствие против него велось полтора года. Министр не совершил ни одного правонарушения за все время его пребывания на посту: ни одного факта лоббирования, ни одного факта взятки, ни одного факта конфликта интересов следствие за полтора года не установило, потому что их нет.

"Народный фронт" убежден, что право на стороне министра инфраструктуры. И эта позиция будет защищаться всеми законными методами в судебных инстанциях.

Так же мы убеждены, что внесение заведомо пустой и ущербной подозрения преследует политическую цель: с одной стороны, дискредитации Правительства и министра, а с другой - потуги НАБУ остановить падение уровня доверия украинцев к вновь созданного антикоррупционного органа.

Наши надежды, что создание этого органа будет иметь целью объективное и беспристрастное расследование коррупционных преступлений вроде миллиардов, выведенных Януковичем и его приспешниками, - не оправдались.

Мы призываем руководство НАБУ избавиться от политических амбиций, прекратить дискредитацию борьбы с коррупцией, почистить собственные ряды от политиканов, коррупционеров с удостоверениями детективов НАБУ и просто бестолковых и неквалифицированных сотрудников.

Также мы обращаемся к нашим партнерам из стран Большой семерки с призывом дать объективную оценку позорным сигналам политизации антикоррупционных органов.

Напомним, что фальсификации дел согласно ст. 372 Уголовного кодекса Украины влечет за собой уголовную ответственность для лиц, причастных к привлечению заведомо невиновных лиц к уголовной ответственности".

Как ранее сообщал УНИАН, 13 сентября 2018 года министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян на своей странице в Facebook написал, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро вручили ему подозрение о ««незаконное обогащение» десять лет назад, «пользование или приобретения» машины для брата и недекларирование проживания в доме в течение двух недель в 2016 году».