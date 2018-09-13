Дело Бабченко: мужчина, который назвал себя заказчиком "убийства", записал видеообращение

Видеообращение появилось на канале Viacheslav Pivovarnik 12 сентября. Обнародована запись - первое и единственное видео на канале.

Вечером 12 сентября в Сети появилось видео, на котором мужчина, представившийся Вячеславом Пивоварником - фигурантом "дела Бабченка", заявил, что он является агентом СБУ.

Об этом пишет Громадське.

В видеообращении он говорит, что 11 сентября в городе Чоп на него совершили покушение. По его словам, был заминирован вход в дом, где живут его родители и взрывное устройство все-таки сработало, но никто не пострадал.

По словам мужчины, который представился Вячеславом Пивоварником, он в 2010 году якобы был завербован Службой безопасности Украины, а организация покушения на журналиста Бабченка "была элементом спецоперации ведомства".

"Я был завербован Александром Александровичем Скипальским, который был председателем Главного управления разведки Минобороны, а также он был заместителем председателя СБУ", - заявил он.

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"Одной из моих задач или целей было наполнение черной кассы СБУ. В эту неформальную структуру входили высшие чины СБУ", — добавил мужчина.

Он рассказал, что якобы по заданию СБУ он проник в политические и деловые круги России, а также имел задачей наладить сотрудничество с местными спецслужбами.

"Весь этот шум, связанный со списками журналистов, общественных деятелей - это не что иное, как спецоперация СБУ, которая, во-первых имела целью попытку ликвидации российского оппозиционного журналиста-блогера, чтобы продемонстрировать российский след. А во-вторых, это было просто запугивание и взятие под контроль части журналистов и общественных деятелей", - заявил мужчина.

"Первые недели (после инсценировки убийства Бабченка, ред.) мой куратор уверял меня, что это часть нового плана. Но из доверенных источников я получил информацию, что в этом плане я расходный материал", — утверждает мужчина на видео.

Также он заявил, что Бориса Германа заставили пойти на сделку со следствием.

Мужчина, назвавший себя Пивоварником, уточнил, что СБУ может "списать на него подготовке многих терактов в Украине, демонстрируя российский след только потому, что он работал на СБУ на территории РФ".

"В случае угрозы моей жизни со стороны спецслужб или жизни моих близких, я начну выкладывать компрометирующие их материалы", — угрожает мужчина на видео.

Бывший генерал-лейтенант СБУ Александр Скипальский в комментарии Громадському заявил, что не знает лично Пивоварника и добавил, что не мог его вербовать в 2010 году, потому что с 2008 года находится на пенсии.

"Это низкопрофессиональная игра со стороны России, или шизофрения Пивоварника", - отметил Скипальский.

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Пресс-секретарь СБУ Елена Гітлянська сообщила изданию, что не видела этого видео и добавила, что не уполномочена комментировать его без решения следователя.

Евгений Солодко, адвокат Бориса Германа отметил, что не знает, кто это, а Пивоваренко он не видел.

"Но когда служил генерал Скипальский, этот юноша еще в школу ходил. Возможно, в те юные годы и был завербован?», - так он прокомментировал указанное видео.

Видеообращение появилось на канале Viacheslav Pivovarnik 12 сентября. Обнародована запись — первое и единственное видео на канале.

Журналисты Громадського пытались связаться с сестрой Пивоварника для выяснения, действительно ли на видео мог быть ее брат. Но она не отвечала на звонки.