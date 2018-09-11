В БПП считают, что евроинтеграционные изменения в Конституцию защитят Украину от любых проявлений реванша

Турбулентность в политической жизни страны не должна стать поводом для ревизии внешнеполитического курса Украины.

Закрепление в Основном законе государства курса на европейскую и евроатлантическую интеграции обезопасит Украину от любых проявлений реванша. Об этом нардеп фракции партии БПП, председатель постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО Ирина Фриз заявила в комментарии одному из украинских телеканалов.

«К инициативе закрепления в Конституции европейского и евроатлантического курса Украины президент Украины Петр Порошенко шел несколько лет, изучая опыт наших стран-партнеров и стран-соседей. В частности, сейчас я говорю про страны Балтии и Грузию. Ведь каждая из этих стран внесла в свои основные законы соответствующие изменения, которые делают невозможными любые проявления реванша. С оглядкой на то, что президентские и парламентские выборы 2019 года принесут огромную турбулентность в политикум и общество, мы должны закрепить курс на ЕС и НАТО в нашем Основном законе. Любые турбулентности в политической жизни страны не должны стать поводом для реванша», – заявила Ирина Фриз.

Политик выразила уверенность, что даже во время первого голосования за направление проекта закона в Конституционный суд, за это проголосует гораздо больше, чем необходимые для этого 226 народных депутатов: «Если Конституционный суд даст разъяснения в короткий срок, парламент, на следующей сессии, с 5 февраля, сможет рассматривать этот законопроект в целом. И тогда нам необходима будет поддержка 300 парламентариев.

Уверена, что все демократические силы понимают ценность этого законопроекта и его основательность для построения будущего украинского государства. Считаю, что любые спекуляции на теме европейской и евроатлантической интеграции Украины должны сразу переводиться в публичную плоскость».