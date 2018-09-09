В российской колонии уговаривают Сенцова прекратить голодовку – адвокат

По словам адвоката, состояние Сенцова стабильное, хотя сотрудники колонии обеспокоены его здоровьем.

В российской колонии пытаются уговорить украинского режиссера, политзаключенного Кремля Олега Сенцова прекратить голодовку.

Об этом в комментарии Громадському сообщил адвокат Сенцова Дмитрий Динзе, который посетил Олега 7 сентября.

По словам адвоката, состояние Сенцова стабильное, хотя сотрудники колонии обеспокоены его здоровьем.

"Больше всего из-за здоровья Сенцова обеспокоена колония, ведь там считают, что он подходит к той ситуации, когда уже будут необратимые изменения. Его пытаются переломить, чтобы он прекратил голодовку. Ставят на то, что якобы политические доводы уже исчерпаны, и никому уже не интересно, что он голодает, поэтому это как бы бессмысленно", — сказал адвокат.

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Динзе подчеркнул, что это нельзя назвать давлением, однако это похоже на монотонные увещевания, которые происходят ежедневно.

Впрочем, Сенцов не собирается прекращать голодовку. Ему, как и раньше, ставят капельницы, также он принимает питательную смесь.

Адвокат добавил, что Олег выглядит так же, как и на последних фото в колонии, что ранее Россия направила Украине.

"Конечно, он надеется, что будет принято соответствующее политическое решение (об его освобождении – ред.), однако надежды все меньше...", — сказал Дінзе.

Как сообщалось, украинский режиссер Олег Сенцов, задержанный еще в мае 2014 года, 14 мая 2018 года объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил его к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в подготовке теракта.

Сенцова удерживают в российской колонии "Белый медведь" за полярным кругом в Ямало-Ненецком автономном округе РФ.

В июне этого года уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой несколько раз отказали во встрече с Сенцовим.

15 августа комиссия по вопросам помилования в Ямало-Ненецком автономном округе РФ отклонила два ходатайства о помиловании Сенцова.

В Кремле продолжают настаивать, что Сенцов должен просить о помиловании сам.

7 сентября российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что украинский политзаключенный Олег Сенцов снова отказался от госпитализации в больницу на полуострове Ямал.