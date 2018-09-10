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На заседании ОБСЕ в Польше активисты устроили молчаливую акцию в поддержку Сенцова (фото)

16:54, 10 сентября 2018
Политика
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REUTERS

В Варшаве активисты по защите прав человека провели акцию протеста во время международной конференции ОБСЕ. Об этом сообщил в Twitter украинский посол в Польше Андрей Дещица.

"Ежегодное совещание по человеческому измерению ОБСЕ в Варшаве началась. На официальном открытии состоялась акция общественных активистов за освобождение политзаключенных в России ", - говорится в сообщении.

Участники молчаливой акции пришли на мероприятие в белых футболках с надписью #SaveOlegSentsov.

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Теги: #ОБСЕ#Сенцов