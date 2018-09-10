На заседании ОБСЕ в Польше активисты устроили молчаливую акцию в поддержку Сенцова (фото)
В Варшаве активисты по защите прав человека провели акцию протеста во время международной конференции ОБСЕ. Об этом сообщил в Twitter украинский посол в Польше Андрей Дещица.
"Ежегодное совещание по человеческому измерению ОБСЕ в Варшаве началась. На официальном открытии состоялась акция общественных активистов за освобождение политзаключенных в России ", - говорится в сообщении.
Участники молчаливой акции пришли на мероприятие в белых футболках с надписью #SaveOlegSentsov.
Ежегодное совещание по человеческому измерению ОБСЕ в Варшаве началась. На официальном открытии состоялась акция общественных активистов за освобождение политзаключенных в России #SaveOlegSentsov#LetMyPeopleGo#FreeSentsov#HDIM2018pic.twitter.com/tp6fRUksrH— Andrii Deshchytsia (@ADeshchytsia) September 10, 2018