Танковые бригады ВСУ полностью укомплектованы - Минобороны

Министр обороны Украины Степан Полторак посетил район проведения Операции Объединенных сил.

На сегодняшний день все танковые бригады Вооруженных сил Украины и механизированные подразделения армии, на вооружении которых стоят танки, полностью укомплектованы, а корпус резерва танковых подразделений в любое время готов пополнить возможный некомплект.

Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак во время рабочей поездки в район проведения операции Объединенных сил, сообщает пресс-служба ведомства.

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«Сегодня у нас есть возможность комплектовать корпус резерва танковых подразделений, которые готовы и в любое время могут пополнить некомплект, если он будет. А при необходимости, при принятии соответствующего решения выполнять задачи по назначению. Конечно, происходит модернизация, которая включает модернизацию систем навигации, приборов ночного видения, а также средств связи для того, чтобы эффективно выполнять поставленные задачи», - отметил министр.

По его словам, несмотря на те проблемы, которые существовали с танковыми подразделениями в начале боевых действий на востоке Украины, «в настоящее время и все танковые бригады, и механизированные подразделения, где на вооружении есть танки, укомплектованы полностью».

Напомним, в Украине 9 сентября отмечают День танкистов. Праздник был установлен согласно указу президента Украины "О Дне танкистов" от 29 августа 1997 года.