Муженко в День танкиста припомнил РФ громкое поражение 500-летней давности

Генерал призвал современные танковые войска продолжить традицию украинской тяжелой кавалерии.

Начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко по случаю Дня танкиста вспомнил о битве 500-летней давности, когда украинцы разбили московской войско.

Об этом говорится в Facebook.

Он отметил, что современные украинские танкисты являются потомками славных воинов, которые сотни лет боролись за свободу и независимое украинское государство. Так, генерал вспомнил громкое поражение россиян под Оршей более 500 лет назад.

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"На вашем беретном знаке изображена рыцарская латная рукавица, которая держит пернач. Этому символу уже 500 лет. Именно 8 сентября 1514 года войска под командованием Великого гетмана литовского – украинского князя Константина Острожского разгромили московское войско в битве под Оршей. Победа в битве была достигнута благодаря волынской тяжелой коннице, которая мощным таранным ударом разгромила боевые порядки врага. Надев латную рукавицу XVI в., я четко осознал, что должны завершить начатую ими славное дело", – заявил Муженко.

Он отметил, что танкисты ВСУ должны продолжить славную традицию предков, так как танковые войска – это стальной кулак Вооруженных сил Украины.

"Мы сильнее наших врагов своим боевым духом, основой которого является правда, справедливость, свобода и любовь к своей родной земле", – подчеркнул начальник Генштаба.

Напомним, еще в 2014 году Нацбанк посвятил монету победе над московской армией. Армия Великого княжества Литовского во главе с князем Константином Острожским состояла из польских, литовских, украинских и белорусских войск.

В свою очередь журналист Олесь Бузина писал в своем авторском проекте, что Украина выпустила 5-гривневую памятную монету о громкой победе 1514 года после того, как в России появилась памятная монета с Крымом после его оккупации. Также он рассказал, чем так памятен тот разгром российского войска 500-летней давности.