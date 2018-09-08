цей матеріал доступний українською

В канадском Эдмонтоне открыли украинское консульство (фото, видео)

20:28, 08 сентября 2018
Политика
957 0
В провинции Альберта проживает более 350 тыс. канадцев украинского происхождения \ Ukrainian Canadian Congress

Об этом сообщает украинское посольство в Канаде. В торжествах, которые закончились в ночь на 8 сентября по киевскому времени, принял участие министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Он назвал открытие консульства «знаковым событием».

Климкин назвал открытие консульства «знаковым событием» \ Ukrainian Canadian Congress

«Этим самым Украина признает особую роль, которую сыграла украинская община на Западе Канады, а также открывает двери для торговых и инвестиционных контактов», – цитирует министра посольство Украины в Канаде.

В провинции Альберта проживает более 350 тыс. канадцев украинского происхождения. Кроме того, по сообщению посольства, новообразованное генеральное консульство будет обслуживать другие провинции Западной Канады – Саскатчеван, Британская Колумбия, а также Юкон и Северо-западные территории.

Консульство в Эдмонтоне стало первым, которое Украина открыла после начала войны \ Ukrainian Canadian Congress

Консульство в Эдмонтоне стало первым, которое Украина открыла с начала российской агрессии, говорится в сообщении. К этому времени в Канаде работали украинское посольство в Оттаве и консульство в Торонто.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Канада#консульство#открытие