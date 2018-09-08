В канадском Эдмонтоне открыли украинское консульство (фото, видео)

В провинции Альберта проживает более 350 тыс. канадцев украинского происхождения.

В Эдмонтоне – столице канадской провинции Альберта – открыли генеральное консульство Украины.

Об этом сообщает украинское посольство в Канаде. В торжествах, которые закончились в ночь на 8 сентября по киевскому времени, принял участие министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Он назвал открытие консульства «знаковым событием».

«Этим самым Украина признает особую роль, которую сыграла украинская община на Западе Канады, а также открывает двери для торговых и инвестиционных контактов», – цитирует министра посольство Украины в Канаде.

В провинции Альберта проживает более 350 тыс. канадцев украинского происхождения. Кроме того, по сообщению посольства, новообразованное генеральное консульство будет обслуживать другие провинции Западной Канады – Саскатчеван, Британская Колумбия, а также Юкон и Северо-западные территории.

Консульство в Эдмонтоне стало первым, которое Украина открыла с начала российской агрессии, говорится в сообщении. К этому времени в Канаде работали украинское посольство в Оттаве и консульство в Торонто.