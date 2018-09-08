Переписку экс-главы ГФС «слили» правоохранителям - СМИ

Отмечается, что в переписке есть и «ряд поручений от президента», но это «пена в потоке настоящей мутной воды».

Мессенджеры исполняющего обязанности главы фискальной службы (ГФС) Мирослава Продана были взломаны и «все заинтересованные правоохранители» получили доступ к его переписке с 2012 года.

Об этом пишет «Зеркало недели».

Отмечается, что в переписке есть и «ряд поручений от президента», но это «пена в потоке настоящей мутной воды».

«Это был последний и более чем убедительный аргумент как для самого Продана, так и для премьера, что эту битву им не выиграть», – пишет СМИ.

По сообщению СМИ, Продана «вывели из-под удара настолько красиво, насколько это было возможно»: «Якобы уволился сам, и только потому что хочет участвовать в конкурсе на должность главы ГФС, который еще даже не объявили и неизвестно, когда он будет».

5 сентября правительство уволило и.о. председателя ГФС Мирослава Продана по его собственному заявлению.

И. о. министра финансов Оксана Маркарова сообщила, что Продан решил «уволиться по собственному желанию, и правительство это решение поддержало».

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По словам Маркаровой, Продан ушел в отставку, чтобы не было конфликта интересов, поскольку Кабмин планирует провести конкурс на должность главы Фискальной службы и Продан собирается в нем участвовать.

В июле генпрокурор Юрий Луценко заявил о раскрытии «устойчивого иерархического объединения» в рядах Государственной фискальной службы.

Комментируя обыски в Винницкой ГФС и задержание руководителя одного из подразделений, Луценко отметил: «Про Продана, к сожалению, это правда. Где-то в начале этого года мы получили информацию о правонарушениях г-на Продана, не связанные с его прежней должностью, а правонарушения связанные с его нынешней должностью – исполняющего обязанности руководителя ГФС».

По мнению Луценко, большинство проблем с контрабандой и преступными схемами в ГФС связаны с тем, что у ведомства уже несколько лет нет руководителя.

Продан в свою очередь назвал заявления генпрокурора о раскрытии «устойчивого иерархического объединения» в рядах ГФС фейковыми «фактами».