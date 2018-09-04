Бабченко назвал следующую жертву России в Европе

Бабченко предположил, что возможное территориальное поглощение соседней страны произойдет без войны.

Де-факто поглощение Беларуси Россией уже состоялось, и она станет следующей целью РФ после Украины.

Об этом сообщил российский журналист Аркадий Бабченко в эфире Радио НВ.

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"Мне кажется, что Беларусь будет следующей, потому что это одна из самых очевидных целей. Де-факто, на мой взгляд, поглощение Беларуси Россией уже состоялось. И сейчас идут учения на Дальнем Востоке с Китаем, предыдущими были учения Запад-2017 на территории Беларуси, и это говорит о том, что о государственном суверенитете Беларуси уже можно говорить все меньше и меньше", - отметил он.

Бабченко предположил, что возможное территориальное поглощение произойдет без войны, а также в результате возможного создания новой территориально-государственной формации президент РФ Владимир Путин сможет "обнулить" срок своих полномочий на этом посту.