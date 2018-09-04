"Полный контроль над Украиной": российский политолог раскрыл стратегию Путина после убийства Захарченко

Политолог убежден, что президенту России Владимиру Путину нужна Украина целиком.

Убийство главаря "ДНР" Александра Захарченко не отразится на политическом развитии конфликта на Донбассе, потому что стратегия Кремля касательно Украины осталась неизменной. По мнению политолога, Путин хочет получить полный контроль над Украиной.

Об этом говорится в блоге журналиста, политического деятеля Андрея Пионтковского, на "Обозревателе".

"Тут есть две противоположные точки зрения, которые я считаю неправильными. Одна группа экспертов считает, что Москва использует это убийство для какой-то силовой акции или для повышения уровня эскалации конфликта с Украиной, чуть ли не для похода на Мариуполь или на Киев. Другая противоположная ей версия, и она очень популярна в Украине, что Москва освобождается от самых одиозных своих представителей на Донбассе для того, чтобы начать серьезные переговоры о введении миротворцев, урегулировании конфликта на Донбассе, и с Украиной в целом", – отметил он.

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По мнению Пионтковского, обе эти версии не соответствуют стратегическим интересам Москвы, которые никогда не менялись. Он считает, что президенту России Владимиру Путину нужна Украина целиком.

"Это контроль над Украиной, подчинение этого государства или в крайнем случае, если не удастся первое - просто его расчленение. Чтобы осуществить эту неизменную цель, Кремль делает ставку на выборы в Украине. Он хочет сорвать все в целом, а не какой-то клочок "Новороссии". Поэтому увеличение политической активности Медведчука в Украине. Вообще существование такого деятеля, близкого к украинской власти, который даже выполняет какие-то ее задания, - это удивительный факт на 5-й год войны в Украине", – заявил журналист.

Пионтковский добавил, что Кремль и дальше будет играть по-крупному. По его словам, убийство Захарченко не определяет стратегию Москвы.

Как сообщал УНИАН, Преемник убитого главаря террористической организации «ДНР» Александра Захарченко Дмитрий Трапезников еще до начала российской агрессии против Украины в 2014 году готовился сдать Донбасс Путину.