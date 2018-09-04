Никакие чемпионаты и свадьба с казаками не остановят Россию - Порошенко

Канцлер Австрии призвал РФ вернуться к переговорам, чтобы найти мирные пути урегулирования ситуации на Донбассе.

Президент Украины Петр Порошенко считает, что агрессии России не помешают спортивные мероприятия и участие лидера государства Владимира Путина в торжествах за границей.

Об этом украинский лидер сказал во время пресс-конференции с федеральным канцлером Австрии Себастиан Курцом в Киеве, передает "Украинская правда".

"Сегодня мы договорились, что 2019 год-и мы провозгласим годом украинской культуры в Австрии", – сообщил Порошенко об одной из договоренностей.

"Мы не могли обойти тему председательства Австрии в Евросоюзе – и мне приятно было услышать, что все наши инициативы и стремления, начиная от предоставления Украине макрофинансовой помощи и заканчивая поддержкой Украины в вопросе продолжения санкций против Российской Федерации в случае невыполнения минских договоренностей, несоздание безопасности условий для реализации "Минска", поддерживают", – сказал он.

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Порошенко поблагодарил Курцу за "мощную поддержку" со стороны официального Вены и австрийского правительства.

"Есть четкое понимание, что никакие чемпионаты мира по футболы, свадьба с казаками не могут остановить российского агрессора – может быть эффективная скоординированная позиция, которую мы с господином канцлером сейчас демонстрируем", – заявил президент.

"Я благодарен Себастьяну за инициативу осуществить этот визит, за нашу дружбу, за твердую и принципиальную позицию", – добавил он.

Ранее сообщалось, что с 14 июня по 15 июля 2018 года в Российской Федерации проходил Чемпионат мира по футболу. А 18 августа президент России Владимир Путин посетил свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.