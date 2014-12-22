The Guardian: BBC боится, что проиграет информационную войну, а Russia Today усиливает давление

«Всемирную службу ВBC» превосходят в финансовом плане российские и китайские государственные новостные каналы, предупредил ее бывший директор Питер Хоррокс на фоне огромных опасений по поводу того, что Великобритания и США проигрывают глобальную «информационную войну» с Кремлем, пишет Джош Хэллидей в своей статье, которая называется «Всемирная служба BBC» боится, что проиграет информационную войну, а Russia Today усиливает давление», опубликованной в британской газете The Guardian.

Хоррокс считает, что министрам следует пересмотреть зарубежные расходы Великобритании, и подумать о высвобождении дополнительного финансирования для «Всемирной службы» для борьбы с промосковской пропагандой, которая захлестнула Европу.

«В среднесрочной и долгосрочной перспективе нужно беспокоится о том, сколько средств выделяют на нее другие по сравнению с ВBC», – сказал Хоррокс. «Вы можете полностью оценить национальные интересы и то, что мы тратим на международное влияние, как, например, расходы на оборону. Если посмотреть на это с такой точки зрения, мы начнем двигаться в определенном направлении».

Из-за военного вмешательства Владимира Путина в украинский конфликт и его вражды с Западом, мировое сообщество начало тревожится еще больше по поводу финансируемого Кремлем широкого распространения российских новостей, и лидирует в этом 24-часовой новостной канал Russia Today.

Дэвид Кэмерон сказал депутатам, что он говорил с президентом Обамой о своей обеспокоенности по поводу того, что российские новостные каналы «выдают искаженную картину» событий в Украине, после того, как этот вопрос был поднят лидерами стран Балтии на саммите G20 в Австралии.

Хоррокс, который ранее в этом месяце ушел с должности исполнительного директора, ответственного за глобальную службу новостей BBC, сказал, что корпорация задала вопрос Министерству иностранных дел Великобритании о том, «собираются ли они вообще увеличивать финансирование на создание дополнительной телевизионной продукции об Украине», но все еще не получил ответа.

МИД перестал финансировать «Всемирную службу BBC» в апреле, и теперь годовой бюджет, который составляет 245 млн фунтов, пополняется за счет абонентской платы, взимаемой с британских телезрителей. Несмотря на такое изменение, Хоррокс считает, что «вопрос о дополнительном финансировании [от МИД] может быть на политической повестке дня и может обсуждаться, когда будет приниматься решение о будущем BBC».

Он добавил: «россияне и китайцы обгоняют нас в финансовом плане, но они не в коем случае не могут превзойти нас в результатах [в том, что касается глобальной аудитории]. Мы должны быть беспристрастными – это та роль, которую мы должны играть. Мы не должны поддерживать либо одну, либо другую сторону, мы должны предоставлять информацию, которой люди могут доверять».

Спрос на продукцию «Всемирной службы BBC» увеличился с начала украинско-российского кризиса. Количество слушателей русскоязычной службы корпорации выросло более чем в два раза, до 6,9 млн человек, а в Украине ее аудитория увеличилась в три раза, до более чем 600 тыс. человек, по сравнению с прошлым годом.

Цифры свидетельствуют о хорошей работе ВВС на мировом уровне – 265 млн слушателей в неделю, в том числе 191,4 млн слушателей всемирной службы – это рекордное количество, несмотря на то, что с 2010 г. некоторые службы были закрыты, а финансирование урезано.

В то время как «Всемирная служба» сокращала свой размах, Russia Today впечатляюще росла. Эта компания, выдающая в эфир прокремлевскую интерпретацию мировых событий на английском, испанском, арабском и русском языках, недавно запустила канал, ориентированный на Великобританию (его редакция находится в Миллбэнке, в центре Лондона), а в будущем году планирует запустить немецкий и французский каналы.

В следующем году Путин увеличит глобальный бюджет RT на 40% до 15.38 млрд рублей, по сравнению с 11.87 млрд рублями в этом году. Канал хвастается тем, что после того как испанская служба начала свою трансляцию в Южной Америке, количество его слушателей может достигать 700 млн человек, но при этом никогда не предоставлял данных о настоящих размерах своей аудитории.

В то же время было увеличено государственное финансирование для «Россия сегодня», глобального новостного агентства, созданного на базе того, что осталось от ликвидированного агентства «РИА Новости». В начале декабря «Россия сегодня» запустило англоязычный интернет-сайт и радиостанцию «Спутник» взамен «Голоса России». Глава агентства Дмитрий Киселев, которого называют главным пропагандистом России, известный своими выпадами в сторону гомосексуалистов, сказал, что проект направлен на мировую аудиторию, «которая устала от агрессивной пропаганды, продвигающей идею однополярного мира и которая нуждается в иной точке зрения».

Председатель комитета культуры, СМИ и спорта палаты общин Джон Уиттингдейл сказал: «Сейчас нас очень сильно превосходят русские и китайцы, и это именно тот вопрос, который я обсуждал с BBC. Наши потери в информационно войне выглядят устрашающе».

Уиттингдейл сказал, что будет добиваться от директора BBC News Джеймса Хардинга гарантий защиты «Всемирной службы», как противовеса Russia Today. «То, что Россия и Китай решили расширить трансляцию государственных новостных каналов в Европе, еще больше убеждает нас в том, что мы должны поддерживать «Всемирную службу»», – сказал он.

Руководители BBC неофициально говорят, что «Всемирная служба» будет козырем на предстоящих переговорах о возобновлении королевского пожалования. Они чувствуют, что среди депутатов Консервативной партии растет беспокойство по поводу того, какой будет абонентская плата, но знают, что многие из них являются ярыми сторонниками «Всемирной службы», которая является своего рода мерилом влияния Великобритании за рубежом.

«В мировом масштабе руководство BBC обеспокоено тем, что в настоящее время русские и китайцы выделяют гораздо больше финансов», – сказал профессор Стюарт Первис, бывший исполнительный директор ITN. «Война при помощи мягкой силы заменила холодную войну. Российские и китайские каналы явно являются марионетками своих правительств и в настоящее время намного превосходят Великобританию».

Сэр Тони Брентон, бывший посол Великобритании в Москве, сказал, что такой расцвет прокремлевской пропаганды в Европе отражает неуверенность российского правительства. Хотя он говорит, что не видит угрозы в стремительном развитии Russia Today, Брентон предупредил, что любые дальнейшие сокращения финансирования «Всемирной службы» уменьшат влияние Великобритании на мировой арене. «Если вы хотите, чтобы мир был справедливым, в таком мире факты нуждаются в максимально возможном количестве финансовых средств», – сказал он. «Если бы у меня были деньги, которые я должен был бы потратить на то, чтобы увеличить влияние Великобритании в мире, то Всемирная служба была бы одним из первых мест, куда бы я вложил эти деньги».

Ричард Сэмбрук, директор Кардиффской школы журналистики и бывший руководитель службы международных новостей BBC, сказал, что «Всемирная служба» получала «лишь малую долю того бюджета» который получают китайские и российские государственные СМИ, но, тем не менее, не теряет своего влияния на мировые новости. «Расширение Russia Today является частью большого вклада в мягкую силу. Многие из восточных стран инвестировали в международное вещание, и это их попытка повлиять на западную аудиторию таким же образом, как в прошлом это пыталась сделать BBC», сказал он. «Они говорят, что предлагают другую точку зрения – проблема в том, что она довольно часто вымышленная».

В ноябре Управление связи Великобритании пригрозило британскому каналу Russia Today санкциями за нарушение норм о беспристрастии при освещении украинского кризиса. Канал осудили за четыре репортажа, один из которых был с участием эксперта Марка Слебоды, который сказал, что «украинское правительство пришло к власти в результате государственного переворота с помощью разгневанной толпы, в которой были и «экстремисты».

Это 10-е нарушение норм Управления связи за девять лет, и шесть расследований продолжаются, но некоторые источники, близкие к Управлению связи, считают, что Russia Today рвется в бой и очень обрадуется, если Великобритания ее оштрафует или вообще прекратит вещание канала. «Управление имеет право на расследования и наложение штрафов в случае возникновения нарушений», – сказал Уиттингдейл. «Мы должны быть осторожны, чтобы не вложить в руки россиянам пропагандистское оружие. Россия очень хотела бы иметь возможность заявить, что Запад подвергает ее цензуре».

Russia Today в Лондоне в течение года набирал персонал, чтобы подготовиться к началу вещания в Великобритании. Многие из тех, кто устраивается туда на работу, это молодые, полные энтузиазма журналисты, которых, по-видимому, привлекает перспектива безграничных ресурсов. Сара Ферт, бывший лондонский корреспондент, которая уволилась в июле, в знак протеста против того, как освещали на канале историю о крушении самолета Малазийских авиалиний, сказала, что зарплаты ведущих «невероятно высокие», а средняя зарплата обычных работником после уплаты всех налогов составляет около 4300 фунтов. В декабре все лондонские сотрудники получают зарплату в размере двойного оклада в рамках инициативы, которую в компании называют «13-й месяц». «Деньги там везде», – сказала Ферт. «Это неприятная сторона, но причиной того, почему люди задерживаются там на долго, является то, что денег там неограниченное количество. Это угнетает, потому что это огромная организация, у которой есть огромное количество ресурсов и денег, есть много журналистов, которые хотят делать отличные репортажи, [но], по сути Russia Today основывается не на журнализме, а на пропаганде».

По словам Сары Ферт, в Лондоне каждый день происходили внутренние баталии по поводу того, что можно ставить в эфир, а повседневные материалы, от небольших заметок до сценариев, должны были быть одобренными высокопоставленными чиновниками в Москве. «Я бы не смогла назвать себя пропагандистом, но реальность такова, что я все таки работала на Путина. Меня использовали в качестве инструмента для распространения политики Кремля».

Американская ведущая Лиз Уол, которая в марте уволилась с должности вашингтонского корреспондента канала Russia Today в прямом эфире, и это видео на YouTube пересматривалось миллионы раз, сказала, что руководители канала признали, что он никогда не достигнет такого уровня как CNN или Fox News, но «на самом деле неважно, сколько человек его смотрят, главная задача – донести основную мысль». «Когда вы только начинаете там работать, руководители говорят вам, что главная цель – освещать истории, которые игнорируют основные средства массовой информации, и создавать альтернативные новости, показывая другую точку зрения, которая отличается от традиционных СМИ. Звучит, как благородная миссия, не так ли? На самом деле, они не говорят вам с самого начала, что это не главная цель», – сказала Лиз Уол.

«Поработав некоторое время на RT, вы уже знаете, какие истории любит руководство, и как нужно освещать события, чтобы это понравилось начальникам. Вы начинаете понимать, что эти истории должны соответствовать основному принципу: США и Запад должны выглядеть плохо. Таким образом вы показываете Россию в гораздо лучшем свете».

Руководство Russia Today отказалось давать интервью The Guardian, сказав, что «невозможно» ответить на вопросы о ее устремлениях,.