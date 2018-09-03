После убийства Захарченко Путин прислал в Донецк "российских специалистов" - росСМИ

По информации СМИ, задержанные ранее подозреваемые в убийстве Захарченко отпущены.

В оккупированный Донецк прибыла группа "российских специалистов", направленная в город по поручению президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает "Росбалт", ссылаясь на источник в одном из "силовых ведомств "ДНР". Перед прибывшими поставлена задача — "найти убийц главаря "ДНР" Александра Захарченко.

Читайте такжеНазвано имя охранника, убитого вместе с главарем "ДНР" Захарченко (фото)

"Вчера ночью приехала группа от Путина. Серьезные ребята. Российский президент сказал: найти и наказать. Многие до сих пор винят директора РГСО ("Республиканская государственная служба охраны "ДНР" — Ред.) и руководителя "лички" Захара", — высказал мнение источник СМИ.

Он также сообщил, что задержанные ранее подозреваемые отпущены. "Реальных исполнителей так и не задержали. Эксперты утверждают, что на ту закладку ушло бы не менее получаса. Поэтому те, кого задержали, причастны к ней быть не могли", — добавил собеседник "Росбалта".

Как сообщал УНИАН, Захарченко был убит 31 августа в результате взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка.

Боевики на временно оккупированной территории Донецкой области заявили об «украинском следе» в деле об убийстве главаря «ДНР» и задержали 14 человек.

В СБУ предположили, что его смерть могла стать результатом внутренних криминальных конфликтов в среде боевиков, прежде всего, связанных с распределением бизнеса. Кроме того, в СБУ не исключали причастности к убийству главаря боевиков российских спецслужб, для которых достаточно одиозная фигура Захарченко могла стать ненужной и начала мешать.

В МИД РФ в убийстве Захарченко обвинили Украину.