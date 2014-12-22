В Москве начался суд над украинским депутатом Савченко

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины», делегация депутатов от фракции, которую возглавляет председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам прав человека Григорий Немыря, прибыла в Москву на судебное заседания по делу в отношении народного депутата Украины Надежды Савченко.

Читайте такжеПутин рассказал, когда Россия освободит Савченко (видео)В состав делегации также входят Вадим Ивченко, Иван Крулько и Алексей Рябчин. Сама Надежда в зале отсутствует, общаясь через видеосвязь.

Мы в зале заседания. Надя с нами по видеосвязи. Настроение боевое, не смотря на голодовку. — Alex Ryabchyn (@alexrbchn) 22 декабря 2014

Савченко:1: меня выкрали, 2: я военнопленная, и все действия незаконны.требую от следствия не затягивать и не ждать политического решения. — Alex Ryabchyn (@alexrbchn) 22 декабря 2014

15 декабря Савченко отказалась от приема пищи. Пленная заявила, что в СИЗО ей не оказывают медицинской помощи.

За решеткой Савченко частично утратила слух из-за воспаления уха.

В российском плену украинская летчица находится уже почти полгода. Савченко инкриминируют фальсифицированное дело о ее причастности к гибели российских журналистов на Донбассе