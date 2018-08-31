Внедрение «новой украинской школы» закладывает основу нового качества образования - Гройсман

Премьер-министр уверяет, что Украина готова к новому учебному году.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что внедрение «новой украинской школы» закладывает основу нового качества образования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава правительства заявил во время общения со СМИ на «Лозовском кузнечно-механическом заводе» Харьковской области.

«Вы слышали доклад министра образования о том, что Украина готова к учебному году. Мы начинаем сейчас тяжелый, но очень необходимый процесс - внедрение «новой украинской школы» с 1-4 класса. Мы ввели совершенно новые стандарты обучения... Процесс пошел», - сказал Гройсман.

«В принципе мы сегодня закладываем основу нового качества образования через 12 лет, потому что процесс обучения будет длиться 12 лет. Украина готова», - добавил он.

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Гройсман также подчеркнул, что правительственные и государственные программы направлены на то, чтобы поддерживать украинское образование.

Как сообщал УНИАН, новый учебный 2018-2019 год является определяющим для образования Украины, поскольку начинается переход общего среднего образования на 12-летнее обучение.

В Министерстве образования и науки разработали новую модель оценивания в первых классах «новой украинской школы». Она основывается на формовочном оценивании, что позволяет оценить прежде всего процесс обучения, а не результат (то есть количество ошибок), а также прогресс каждого ученика. В частности, согласно предложенному образцу Свидетельства достижений учителя будут оценивать, как активно ребенок работал на уроке, был ли любознательным, хорошо ли работал с другими.