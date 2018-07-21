Порошенко запустил "Финскую поддержку реформы украинской школы"

Правительство Финляндии до 2021 года выделит 6 млн евро на мероприятия по реформированию в Украине общего среднего образования.

Президент Петр Порошенко подписал закон «О ратификации Соглашения между Правительством Украины и Правительством Финляндской Республики о реализации проекта «Финская поддержка реформы украинской школы», принятый Верховной Радой Украины 3 июля 2018.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины, Соглашение между правительством Украины и правительством Финляндии о реализации проекта «Финская поддержка реформы украинской школы» подписано 5 марта 2018 года в Киеве.

Читайте такжеВенгрия снизила уровень требований к Украине по закону об образовании

Документ является правовой основой для эффективной реализации проекта «Финская поддержка реформы украинской школы» и привлечения средств технической помощи правительства Финляндии в поддержку реформирования общего среднего образования в Украине.

Как сообщал УНИАН, соглашением между Украиной и Финляндией предусмотрено привлечение средств безвозвратной технической помощи правительства Финляндии на общую сумму 6 млн евро в период до 2021 года на мероприятия по реформированию общего среднего образования.