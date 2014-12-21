Порошенко и Байден обсудили предоставление Украине финансовой помощи

Об этом сообщает пресс-служба главы государства

Порошенко подчеркнул важность подписания президентом США Бараком Обамой принятого Конгрессом Акта в поддержку свободы Украины и поздравил солидарную с Украиной позицию США относительно введенных дополнительных санкций в связи с аннексией Крыма.

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Порошенко и Байден договорились продолжить координацию действий по реализации Мирного плана урегулирования ситуации в Донбассе и финансово-экономического взаимодействия.