Порошенко и Байден обсудили предоставление Украине финансовой помощи

22:08, 21 декабря 2014
Политика
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Координацию действий для предоставления Украине пакета финансовой помощи со стороны США, ЕС и международных финансовых организаций, которая позволит создать надежную основу для быстрых и эффективных шагов по внедрению реформ, обсудили по телефону президент Петр Порошенко и вице-президент США Джо Байден.

Фото УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба главы государства

Порошенко подчеркнул важность подписания президентом США Бараком Обамой принятого Конгрессом Акта в поддержку свободы Украины и поздравил солидарную с Украиной позицию США относительно введенных дополнительных санкций в связи с аннексией Крыма.

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Порошенко и Байден договорились продолжить координацию действий по реализации Мирного плана урегулирования ситуации в Донбассе и финансово-экономического взаимодействия.

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