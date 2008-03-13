Янукович просит Ющенко остановить Тимошенко

Глава фракции Партии регионов Виктор Янукович просит президента Виктора Ющенко приостановить приватизационные процессы, начатые Кабинетом министров, до утверждения Верховной Радой новой редакции программы приватизации.

Об этом говорится в его письме к Ющенко, текст которого размещен на сайте Партии регионов.

Как сказано в письме, "по выводам народных депутатов фракции, действия правительства в сфере приватизации являются бессистемными и такими, что не согласовываются" с положениями указа президента о плане первоочередных мер в сфере инвестиционной деятельности от 10 апреля 2006 года, а также внесенной в Верховную Раду программы деятельности Кабинета министров в части разработки Государственной программы приватизации.

"Правительство намерено приватизировать государственное имущество в объемах, которые дестабилизируют рынок, приведут к обесцениванию активов из-за отсутствия адекватного современным условиям законодательного обеспечения приватизационных процессов и программ приватизации в условиях ухудшения конъюнктуры на мировом фондовом рынке", - утверждает Янукович.

"Правительство рассматривает приватизацию лишь как источник покрытия дефицита бюджета и финансирование популистских проектов, что является проеданием национального богатства Украины, угрозой роста инфляции и обнищания населения", - уверен он.

По мнению Януковича, "приватизация является поспешной, неподготовленной, не учитывает всех негативных последствий от ее осуществления и приведет к потере контроля над стратегическими объектами".

В частности, отмечается, в письме, недопустимой является приватизация ОАО "Турбоатом". "Лишь при условиях сохранения этого предприятия в государственной собственности, можно будет в полном объеме реализовать программу развития и модернизации энергетической сферы Украины. Прежде всего, речь идет о продлении сроков эксплуатации энергоблоков атомных электростанций", - пишет лидер "регионалов".

"В вопросах приватизации стратегических объектов правительство должно руководствоваться не политическими амбициями отдельных политиков, а действовать на основе согласованной позиции всех политических сил, по тщательно подготовленной процедуре, с принятием отдельных законов по каждому объекту", - подчеркивает он.

"В целом, продажа стратегически важных предприятий частным компаниям (в том числе иностранным) несет в себе риски для информационной, энергетической и транспортной безопасности Украины. Поэтому нужен взвешенный подход к приватизации этих объектов и четкие законодательные гарантии невозможности угроз национальной безопасности", - обращает Янукович внимание Ющенко.

"В связи с этим, просим принять меры, которые бы предусматривали прекращение Кабинетом министров преступной продажи государственного имущества до утверждения Верховной Радой новой государственной программы приватизации, активизацию выполнения правительством вышеупомянутого указа, внедрение механизмов размещения акций стратегически-важных предприятий на ведущих мировых фондовых площадках и т.п.", - сказано в письме.

К письму к Ющенко Янукович также добавил проект соответствующего указа президента.

Украинская правда