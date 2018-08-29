Кабмин предлагает СНБО ввести санкции против 19 компаний за строительство Керченского моста

Новые санкции, в частности, сделают невозможным ведение этими компаниями экономических отношений с Украиной.

Кабинет министров Украины внесет на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны перечень из 19 юридических лиц, к которым должны быть применены санкции за их причастность к незаконному строительству Керченского моста, который соединяет оккупированный Россией Крым с Краснодарским краем РФ.

Как сообщается на сайте Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ), такое решение было принято сегодня на заседании правительства.

В частности, Кабмин принял распоряжение о принятии проекта распоряжения о применении санкций к причастным к строительству Керченского моста.

В МинВОТ напомнили, что строительство моста (Керченский мост) через Керченский пролив является незаконным. Генеральным подрядчиком по проектированию и строительству транспортного перехода через Керченский пролив определено ООО «Стройгазмонтаж». 24 марта 2016 года был обнародован перечень компаний, которые были определены субподрядчиками строительства транспортного перехода через Керченский пролив.

"В связи с этим МинВОТ инициировало вопрос применения санкций к 19 юридическим лицам (частным компаниям и компаниям в федеральной собственности РФ, федеральным учреждениям РФ), которые являются руководителями/учредителями юридических лиц, вовлеченных в процесс незаконного строительства Керченского моста, с учетом имеющейся информации, и подготовило соответствующий пакет документов", - отмечается в сообщении.

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В частности, говорится, что в проект санкционных списков попали такие компании, как ООО "Стройгазмонтаж" (исполнитель по проектированию и строительству), его дочерняя компания ООО "СГМ-Мост" (Москва), главный проектировщик проекта АО "Институт Гипробудмост - Санкт-Петербург" (Санкт-Петербург), субподрядчики ОАО "Мостотрест" (Москва), ООО "Портгидробут" (Новороссийск) и др.

Также объясняется, что "введение санкций ко всем причастным юридическим лицам (частным компаниям и компаниям в федеральной собственности РФ, федеральным учреждениям РФ), участвовавшим в незаконном строительстве Керченского моста, сделает невозможным экономические отношения с Украиной, позволит ограничить или прекратить экономические отношения со странами Европейского Союза и Соединенными Штатами Америки".

"Большинство из перечня юридических лиц так или иначе вовлечены в осуществление Российской Федерацией крупных инфраструктурных проектов, направленных на незаконное включение инфраструктуры временно оккупированного Крымского полуострова в состав Российской Федерации. В том числе для обеспечения транспортной доступности Крымского полуострова с территории Российской Федерации", - заявили в ведомстве.

"В дальнейшем соответствующее распоряжение будет вынесено на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Совет ЕС ввел санкции против 6 компаний, причастных к незаконному строительство моста через Керченский пролив в оккупированный Россией Крым. Под санкции, которые вступили в силу 31 июля 2018 года, попали «АО «Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург», «ПАО «Мостотрест», «Судостроительный завод «Залив», «ООО «Стройгазмонтаж» (групп СГМ), «OOO «Стройгазмонтаж-Мост» и «АО «ВАД».

В ЕС напомнили, что другие ограничительные меры, введенные из-за ситуации в Украине, касаются конкретных секторов российской экономики - банковского, финансового и энергетического. Эти санкции действуют до 31 января 2019 года. Кроме того, санкции, введенные из-за незаконной аннексии Крыма и Севастополя, действуют до 23 июня 2019 года.

Ранее в МинВОТ заявляли, что Кабмин и СНБО должны рассмотреть проект о введении санкций против 19 юридических и 22 физических лиц из-за сооружения Керченского моста.

Справка УНИАН. 15 мая президент РФ Владимир Путин открыл Керченский мост. О необходимости построить переход через Керченский пролив Путин заявил сразу после аннексии Крыма - в марте 2014 года. Его обещали построить к 2018 году, а сдать в эксплуатацию - летом 2019 года. Наличие моста негативно повлияло на работу украинских портов в Мариуполе и Бердянске, поскольку не все корабли могут пройти под этим сооружением.