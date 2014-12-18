В ЕС хотят отправить Могерини на переговоры по Украине

Как сообщает пресс-служба Европарламента, об этом Шульц заявил, выступая на саммите ЕС, который начался в Брюсселе.

„Только комбинация диалога, дипломатии и санкций могут привести к мирному урегулированию конфликта... Важно продолжать мирные переговоры, не ограничивая их форматом Трехсторонней контактной группы, приобщая к ним не только украинское и российское руководство, но и ЕС и США. Только консолидация международных усилий на наивысшем уровне может потенциально привести к разрешению (ситуации). Европейский парламент призывает вас дать мандат новому верховному представителю действовать от имени Европейского Союза”, - заявил он.

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Вместе с тем Шульц выразил уверенность, что режим санкций трех уровней должен оставаться не только „как ответ на незаконные действия России в Украине, но и как фактор сдерживания РФ от любой последующей агрессии и как стимул для продолжения переговоров”.

„Мы должны начать работать над другим пакетом возможных целевых секторных мер, чтобы гарантировать, что мы будем готовы в случае последующей эскалации конфликта”, - считает президент ЕП.

Шульц заметил, что введенные ЕС санкции против РФ эффективны также и потому, что „европейцы смогли преодолеть разные интересы, и остались едиными”.

„Были попытки, чтобы европейцы играли против европейцев. Но они провалились, и мы не должны позволить этому произойти, потому что когда мы вместе, мы сильнее и эффективнее. Когда мы разделены - мы слабее”, - подчеркнул он.

Вместе с тем Шульц считает необходимым „держать дверь открытой для конструктивного диалога, чтобы положить конец кризису, кризису, который может перерасти в мировой экономический”.

„Мы должны держать дверь для диалога с Россией открытой”, - подчеркнул президент ЕП.

Шульц также высказался за помощь Украине, новые парламент и правительство которой должны преодолеть одновременно три вызова: урегулировать конфликт на востоке, спасти экономику и реализовать реформы, особенно в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией.

„Мы должны помочь им в этом не только значительной макроэкономической помощью, но и помогая парламенту усилить его возможности”, - добавил он.

Кроме того, Шульц высказался за „серьезное переосмысление” стратегии «Восточного партнерства», чтобы „сделать его более дифференцированным, более гибким и более эффективным”.