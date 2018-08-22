"Недостойный офицер": Аваков заявил о законности недопуска Бочковского на работу главой ГСЧС

Министр внутренних дел назвал бывшего главу ГСЧС недостойным офицером и заявил, что он не будет возглавлять Службу на основании законных решений.

В правоохранительных органах знают методы борьбы с манипуляциями, которые проводит бывший председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Бочковский в судах с целью восстановления в должности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время брифинга в Киеве.

Так, на вопрос журналистов, почему Бочковский так и не был восстановлен в должности, несмотря на решение Киевского апелляционного административного суда, Аваков ответил: "Бочковский недостойный офицер, и он не достоин возглавлять Службу. Он не будет ее возглавлять на основании законных решений. Такие соответствующие решения принял Кабинет министров. Они - законные. Те манипуляции, которые он совершает в судах, - мы знаем, как с ними бороться. Он не будет в ГСЧС".

Как сообщал УНИАН, 7 августа Киевский апелляционный административный суд частично удовлетворил апелляционную жалобу Кабинета министров на решение Окружного административного суда Киева о восстановлении Бочковского в должности председателя ГСЧС. Суд оставил в силе решение суда первой инстанции о восстановлении Бочковского в должности председателя ГСЧС, при этом указав конкретную сумму, которую ему необходимо выплатить в качестве зарплаты за вынужденный прогул с 25 марта 2015 года по 26 апреля 2018 года - более 546 тыс. грн.

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9 августа в Министерстве внутренних дел заявили, что планируют обжаловать это решение в Верховном суде.

Адвокат Бочковского заявил, что решение о восстановлении его подзащитного в должности вступает в законную силу со дня его опубликования (7 августа 2018 года), несмотря на то, что Кабмин может подать кассационную жалобу в Верховный суд.

Справка УНИАН. Бочковского и его бывшего первого заместителя Василия Стоецкого задержали 25 марта 2015 года на заседании Кабинета министров. В тот же день правительство освободило их от должностей. Обоим инкриминировали организацию преступных схем по закупке горючего у частных компаний по завышенным ценам. По данным правоохранителей, экс-чиновники причинили государству ущерб на сумму свыше 6,6 млн грн.

26 апреля 2018 года Окружной административный суд Киева восстановил Бочковского в должности руководителя ГСЧС. На следующий день Бочковский в сопровождении адвоката пришел в здание ГСЧС, но не смог попасть на рабочее место. Представитель кадрового управления ведомства заявил, что Бочковского допустят к выполнению своих обязанностей только после соответствующего решения правительства. Адвокат настаивал, что решение суда вступает в силу с момента его обнародования, и поэтому сотрудники ведомства должны пустить Бочковского на работу.

16 августа после решения Киевского апелляционного административного суда Бочковского второй раз не пустили в кабинет председателя ГСЧС. Директор департамента персонала ведомства сообщил Бочковскому и его адвокату, что никакие распорядите