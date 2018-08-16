Бочковского второй раз не пустили в кабинет главы ГСЧС

Директор департамента персонала ведомства сообщил Бочковскому и его адвокату, что никаких распорядительных документов о восстановлении указанного лица в должности в ГСЧС не поступало.

Сергея Бочковского, которого Апелляционный административный суд Киева восстановил в должности главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, не пропустили к рабочему месту.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня около 9 часов утра Бочковский в форме пришел в помещение ГСЧС вместе со своим адвокатом.

Адвокат Владимир Енич на проходной сообщил о наличии решения суда о восстановлении Бочковского в должности и попросил предоставить доступ к рабочему месту. Но мужчина, который представился директором департамента персонала Александром Доценко, заявил, что не может пропустить Бочковского.

«Есть соответствующая процедура о восстановлении в должности. Она касается как рядового пожарного спасателя, так и главы службы. На сегодняшний день никаких распорядительных документов о восстановлении указанного лица в ГСЧС не поступало, в связи с чем мы никого сейчас не будем пропускать», - сказал Доценко.

После этого Бочковский вместе с адвокатом покинули помещение ГСЧС.

Как отметил во время брифинга журналистам его защитник, этот отказ он запротоколирует.

«Мы данную процедуру запротоколируем - составим соответствующий протокол о том, что такого-то числа в такое-то время соответствующие работники не допустили Сергея Станиславовича Бочковского к его рабочему месту», - отметил Енич.

Как сообщал УНИАН, 7 августа Киевский апелляционный административный суд частично удовлетворил апелляционную жалобу Кабинета министров на решение Окружного административного суда Киева о восстановлении Бочковского на посту главы ГСЧС. Суд оставил в силе решение суда первой инстанции о восстановлении Бочковского на посту главы ГСЧС, при этом указав конкретную сумму, которую ему необходимо выплатить в качестве зарплаты за вынужденный прогул с 25 марта 2015 года по 26 апреля 2018 года - более 546 тыс. грн.

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9 августа в Министерстве внутренних дел заявили, что планируют обжаловать это в Верховном суде.

Адвокат Бочковского заявил, что решение о восстановлении его подзащитного в должности вступает в законную силу со дня его опубликования (7 августа 2018 года), несмотря на то, что Кабмин может подать кассационную жалобу в Верховный суд.

Справка УНИАН. Бочковского и его бывшего первого заместителя Василия Стоецкого задержали 25 марта 2015 года на заседании Кабинета министров. В тот же день правительство освободило их от должностей. Обоим инкриминировали организацию преступных схем по закупке горючего у частных компаний по завышенным ценам. По данным правоохранителей, экс-чиновники нанесли государству ущерб на сумму свыше 6,6 млн грн.

26 апреля 2018 года Окружной административный суд Киева восстановил Бочковского в должности руководителя ГСЧС. На следующий день Бочковский в сопровождении адвоката пришел в здание ГСЧС, но не смог попасть на рабочее место. Представитель кадрового управления ведомства заявил, что Бочковского допустят к выполнению своих обязанностей только после соответствующего решения правительства. Адвокат настаивал, что решение суда вступает в силу с момента его обнародования, и поэтому сотрудники ведомства должны пустить Бочковского на работу.