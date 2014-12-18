СМИ: Из-за пассивности прокуратуры ЕС может снять санкции не только с Клюевых и Портнова

Об этом сообщается в статье Европейской правды "Братьям Клюевым готовят санкции обратного действия".

Еще осенью Евросоюз получил письменное сообщение из Киева о том, что правоохранительные органы Украины не проводят никаких процессуальных действий против братьев Клюевых и Андрея Портнова по обвинению в растрате.

Однако три человека в "антисанкционном списке" - это временное количество, которое может увеличиться.

Читайте такжеПортнов восьмой раз выиграл суд у ГенпрокуратурыКак отмечают источники ЕвроПравды, в ЕС уже есть предварительные данные, что перечень тех, против кого ГПУ так и не начала расследование, значительно шире, чем три фамилии.

"Пока что в списке трое, информация в СМИ об этом правдива. Но если украинские следователи будут работать так, как сейчас, список будет расти", - рассказали источники, причастные к подготовке решения.

Напомним, на момент падения режима Януковича Сергей Клюев был народным депутатом от Партии регионов, его брат Андрей возглавлял администрацию президента, а Андрей Портнов работал заместителем главы АП.

Ранее сообщалось, что ЕС может снять санкции с Портнова и еще двух соратников Януковича, в то время как 13 человек из санкционного списка остаются под вопросом.