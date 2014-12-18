Боевики ищут пути для отступления из-за закрытия проекта «Новороссия» - Лысенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь АТО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

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«Проект так называемый «Новороссия» был сразу нерожденным ребенком, для этого были созданы два ОПГ, которые захватили некоторые территории Донецкой и Луганской области и избрали фейковое руководство», - отметил он.

«Однако время показало, что местное население, которое должно, по замыслу организаторов этой «Новороссии», стать на сторону людей, которые пришли из России, быстро разобралось и желает вернуть те времена, которые были до так называемых «ДНР» и «ЛНР», и спокойно продолжать жить, получать пенсии, заработную плату», - отметил Лысенко.

«Те факты о переходе боевиков так называемых «повстанцев» на нашу сторону, передача от них информации и так называемое дезертирство в их рядах показывает, что даже те, кто взял оружие, изначально уже понимают, что надо возвращаться и ищут пути, чтобы оправдаться или сделать так, чтобы когда на эту территорию вернется законная украинская власть, - они не понесли ответственности», - добавил он.