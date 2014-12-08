Кремль пытается втолкнуть «ДНР» и «ЛНР» назад в Украину на правах автономии – источник

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на российскую "Новую газету". Издание ссылается на свои источники в администрации Путина, Кабмине РФ и среди боевиков.

Как отметил собеседник издания, близкий к проекту "Новороссия", Россия желает "втолкнуть республики обратно в Украину на условиях какой-либо автономии".

"Втакливанием" восточных областей обратно занимается лично соратник Владимира Путина Владислав Сурков.

Также, под его руководством, этим вопросом занимается новый заместитель начальника управления АП Путина по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией Игорь Удовиченко.

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Отставку предшественника Удовиченко Бориса Рапопорта также связали со сменой настроений внутри Кремля.

Как высказался собеседник издания из числа руководителей боевиков, "Слава (Сурков - ред.) решил, что Рапопорт не справляется, хотя работали мы в целом очень неплохо".

Как пишет газета, именно Сурков стоял за отстранением от руководства "слишком самостоятельных" лидеров боевиков Игоря Гиркина (Стрелкова), Игоря Безлера (Беса), и атамана "донских казаков" Николая Козицина.

Операции по их устранению курировал, по данным "НГ", генерал Генштаба ВС РФ Сергей Суровикин.

Как известно, ранее Гиркин заявлял, что Владислав Сурков стоит за всеми действиями боевиков и приезжих русских на Донбассе.

Сам Гиркин приехал на Донбасс после того, как организовывал незаконную аннексию Крыма.