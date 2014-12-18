Путин промямлил что-то невнятное в ответ на вопрос о погибших в Украине российских солдатах (видео ответа)
Президент России Владимир Путин заявил, что как верховный главнокомандующий РФ несет ответственность за отправку российских солдат и боевиков в Украину.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на пресс-конференции в Москве.
"Что касается, кто и за что несет ответственность: у нас в России, собственно говоря, как почти и в любой президентской республике, за все отвечает президент. А что касается военнослужащих - за их судьбу отвечает верховный главнокомандующий, обращаю внимание, у нас это одно и тоже лицо", - сказал Путин, отвечая на вопрос УНИАН, сколько РФ отправила российских военных воевать в Украину и что бы Путин хотел сказать родственникам погибших российских солдат и офицеров.
"Все люди, которые по зову сердца исполняют свой долг либо добровольно принимают участие в боевых действиях, в том числе и на «юго-востоке» Украины, не являются наемниками, потому что за это денег не получают", - сказал Путин.
Видео вопроса Путину о погибших российских солдатах: