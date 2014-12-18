Путин об украинских военнопленных из Иловайского котла: их обвиняют в терроризме

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал на пресс-конференции в Москве.

Отвечая на вопрос УНИАН о пленных, Путин сказал: "Что касается других военнослужащих, которых вы упомянули, мы не считаем их никакими пленными, они содержатся в местах лишения свободы и по ним проводится предварительное разбирательство, предварительное следствие в причастности их к террористической деятельности".

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Как сообщал УНИАН, 17 декабря адвокат украинской летчицы Надежды Савченко Марк Фейгин заявил, что Россия удерживает около 30 украинских военнопленных в различных следственных изоляторах.

"Из того, что нам известно от правозащитников и некоторых украинских граждан, родственников тех, кто оказался в плену под Иловайском и были переданы в Россию, мы знаем, что речь идет о трех десятках человек", - сказал он.

По словам Фейгина, среди этих 30 украинских пленниках, удерживаемых в российских СИЗО, военнослужащие разных "парамилитарных образований", военнослужащие Вооруженных сил Украины и регулярных частей.

"Они находятся в разных следственных изоляторах. Это подтверждают ряд правозащитных организаций, которые занимаются их судьбой", - отметил он и добавил, что в этой ситуации украинский МИД должен обратиться в российский МИД, обратиться в Следственный комитет РФ по лицам, которые привлечены по уголовному делу, по которому проходит также Савченко, и потребовать представить этот список граждан Украины.

Как сказал Фейгин, успех в деле Савченко станет прецедентом и будет способствовать освобождению остальных украинских военнопленных.