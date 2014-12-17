Боевики «ЛНР» пока не подтвердили дату встречи контактной группы по Донбассу

Об этом сказал так называемый «полномочный представитель ЛНР» на минских переговорах Владислав Дейнего, передает ТАСС.

"Я видел эту дату только в СМИ, у нас информации об этом пока нет", - сказал он.

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Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины может произойти в воскресенье, 21 декабря, в Минске.