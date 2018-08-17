Нацполиция возбудила дело против адвокатов экс-президента Януковича

Правоохранители уточнили, что производство пока не касается конкретных лиц, в частности, адвокатов Януковича по договору, а является фактовым, то есть производство возбуждено по факту препятствования работе бесплатного адвоката.

По факту препятствования деятельности адвоката по делу государственной измены бывшего президента Украины Виктора Януковича полиция открыла уголовное производство.

Об этом сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры города Киева Надежда Максимец.

"Производство начато по материалам Оболонского управления полиции. Сейчас приобщается видео с камер наблюдения суда, а также видео с телеканалов. После того, как будут установлены лица, причастные к данному инциденту, будет составлен дальнейший план следственных действий", - сказала Максимец.

Она также отметила, что сегоднешнее производство не касается конкретных лиц, в частности, адвокатов Януковича по договору, а является фактовым, то есть производство возбуждено по факту препятствования работе адвоката из Центра вторичной бесплатной правовой помощи Юрия Рябовола.

"Речь идет о том, что группой лиц осуществлялось препятствование работе государственного адвоката, который был назначен по делу Януковича решением суда. Мы еще должны выяснить позицию самого государственного защитника и поэтому речь идет о производстве не в отношении конкретных лиц, а по факту возможных неправомерных действий", - уточнила представитель прокуратуры.

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Также она добавила, что сейчас в деле не фигурируют никакие фамилии подозреваемых и, собственно, еще никому не вручено подозрение.

Также Максимец подчеркнула, что следствие по данному делу ведет Национальная полиция, а прокуратура осуществляет процессуальное руководство.

Как сообщал УНИАН, 16 августа заседание суда по делу о госизмене Януковича началось со скандала. В зал вошел бесплатный адвокат из Центра вторичной правовой помощи Рябовол. Адвокат по договору Сердюк начал выкрикивать, что он имеет заявление от Януковича о запрете любому бесплатному адвокату представлять его интересы. Тогда же Сердюк заявил, что вызовет полицию.

Адвокаты Януковича по договору также не пропускали Рябовола в зал заседания суда. Позже полиции все же удалось провести адвоката в зал.

Спор Сердюка с судьями длился около 5 минут. После этого председательствующий по делу судья Девятко объявил перерыв в заседании на 15 минут и призвал судебного распорядителя и полицию обеспечить порядок в зале судебных заседаний. Судья также добавил, что адвокат Сердюк не желает участвовать в судебных прениях, назначенных на сегодняшнее заседание.

Справка. Януковичу инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ст. 111 (государственная измена), ст. 27 ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что привело к гибели людей или иным тяжелым последствиям).