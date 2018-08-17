Нацполиция возбудила дело против адвокатов экс-президента Януковича
По факту препятствования деятельности адвоката по делу государственной измены бывшего президента Украины Виктора Януковича полиция открыла уголовное производство.
Об этом сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры города Киева Надежда Максимец.
"Производство начато по материалам Оболонского управления полиции. Сейчас приобщается видео с камер наблюдения суда, а также видео с телеканалов. После того, как будут установлены лица, причастные к данному инциденту, будет составлен дальнейший план следственных действий", - сказала Максимец.
Она также отметила, что сегоднешнее производство не касается конкретных лиц, в частности, адвокатов Януковича по договору, а является фактовым, то есть производство возбуждено по факту препятствования работе адвоката из Центра вторичной бесплатной правовой помощи Юрия Рябовола.
"Речь идет о том, что группой лиц осуществлялось препятствование работе государственного адвоката, который был назначен по делу Януковича решением суда. Мы еще должны выяснить позицию самого государственного защитника и поэтому речь идет о производстве не в отношении конкретных лиц, а по факту возможных неправомерных действий", - уточнила представитель прокуратуры.
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Также она добавила, что сейчас в деле не фигурируют никакие фамилии подозреваемых и, собственно, еще никому не вручено подозрение.
Также Максимец подчеркнула, что следствие по данному делу ведет Национальная полиция, а прокуратура осуществляет процессуальное руководство.
Как сообщал УНИАН, 16 августа заседание суда по делу о госизмене Януковича началось со скандала. В зал вошел бесплатный адвокат из Центра вторичной правовой помощи Рябовол. Адвокат по договору Сердюк начал выкрикивать, что он имеет заявление от Януковича о запрете любому бесплатному адвокату представлять его интересы. Тогда же Сердюк заявил, что вызовет полицию.
Адвокаты Януковича по договору также не пропускали Рябовола в зал заседания суда. Позже полиции все же удалось провести адвоката в зал.
Спор Сердюка с судьями длился около 5 минут. После этого председательствующий по делу судья Девятко объявил перерыв в заседании на 15 минут и призвал судебного распорядителя и полицию обеспечить порядок в зале судебных заседаний. Судья также добавил, что адвокат Сердюк не желает участвовать в судебных прениях, назначенных на сегодняшнее заседание.
Справка. Януковичу инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ст. 111 (государственная измена), ст. 27 ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что привело к гибели людей или иным тяжелым последствиям).