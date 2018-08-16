Адвокаты Януковича уже около получаса не заходят в зал суда

Председательствующий по делу о госизмене экс-президента судья Девятко уже дважды объявлял перерыв в судебном заседании из-за отсутствия адвокатов Януковича в зале суда.

Адвокаты бывшего президента Украины Виктора Януковича, которого обвиняют в государственной измене, уже около получаса не заходят в зал суда.

Как передает корреспондент УНИАН, две очередные попытки начать судебные дебаты завершились ничем, поскольку в зале суда отсутствуют как адвокаты по договору, так и адвокат Януковича за государственный счет Юрий Рябовол.

Во время последней попытки выяснить, куда делись защитники Януковича, судебный распорядитель сообщил суду, что бесплатного адвоката Рябовола не допускают в зал.

Председательствующий по делу судья Владислав Девятко поручил судебному распорядителю и полицейским обеспечить проход Рябовола в зал.

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Сейчас перерыв в заседании продолжается.

Как сообщал УНИАН, Януковичу инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ст. 111 (государственная измена), ст. 27 ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).

Сегодня, 16 августа, заседание суда по делу о госизмене Януковича началось со скандала. В зал вошел бесплатный адвокат из Центра вторичной правовой помощи Рябовол. Адвокат по договору Сердюк начал выкрикивать, что он располагает заявлением от Януковича о запрете любому бесплатному адвокату представлять его интересы. Как отметил Сердюк, он вызовет полицию.

Спор Сердюка с судьями продолжался около 5 минут. После этого председательствующий по делу судья Девятко объявил перерыв в заседании на 15 минут и призвал судебного распорядителя и полицию обеспечить порядок в зале судебных заседаний. Судья также добавил, что адвокат Сердюк не желает участвовать в судебных дебатах, назначенных на сегодняшнее заседание.

Затем Сердюк заявил журналистам, что защитники Януковича намерены сегодня допросить свидетелей защиты - бывшего премьер-министра Азарова и пилота вертолета Аркадия Ярощука, а прокуроры, чтобы не допустить этого, назначили государственного адвоката и хотят начать дебаты.