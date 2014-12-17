Раде предлагают прекратить членство Украины в СНГ

Об этом сообщили в Информационном управлении Аппарата Верховной Рады.

В сообщении отмечается, что члены комитета рассмотрели проект постановления о прекращении членства и участия Украины в органах СНГ (реестр. №1015) и приняли решение рекомендовать Верховной Раде поддержать проект упомянутого постановления с учетом предложенных комитетом поправок.

«По мнению комитета, принятие этого законопроекта обеспечит защиту национальных интересов Украины и будет способствовать повышению авторитета Украины в мире как государства, которое участвует только в эффективном и полезном для него международном сотрудничестве», - отмечается в сообщении.

Читайте такжеВ Раде зарегистрировали проект постановления о выходе Украины из СНГЧлены комитета считают, что одним из путей этого является прекращение членства и участия Украины в органах международной организации, которая не выполняет свои задачи, и дискредитировала себя в связи с отсутствием какой-либо реакции на грубые нарушения Соглашения со стороны одного из ее учредителей - Российской Федерации.

Как сообщал УНИАН, после аннексии Россией Крыма представители украинской власти заявляли о намерении начать процедуру выхода из СНГ.

Решение о выходе Украины из состава СНГ должна принять Верховная Рада.

Как известно, Украина не ратифицировала Устав СНГ, поэтому формально считается лишь наблюдателем в этой организации, а не ее членом.