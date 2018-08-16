Атмосфера в суде над Януковичем остается напряженной: адвокат пытается сорвать дебаты

В зал суда зашел адвокат президента-беглеца по договору Виталий Сердюк. Он начал кричать, что у него есть заявление Януковича о том, что он отказывается от бесплатных адвокатов.

Полиции удалось завести в зал Оболонского райсуда Киева, где должны начаться прения по делу экс-президента Виктора Януковича, адвоката из центра вторичной бесплатной правовой помощи Юрия Рябовола.

Читайте такжеАдвокат Януковича сорвал судебные прения, покинув зал суда

Как передает корреспондент УНИАН, после перерыва в судебном заседании правоохранители полиции фактически затолкали в зал государственного защитника Януковича.

Также в зал суда зашел адвокат беглого президента по договору Виталий Сердюк. Он начал кричать, что у него есть заявление Януковича о том, что он отказывается от бесплатных адвокатов.

Судья Владислав Девятко подтвердил, что такое заявление поступило в суд. Прокуроры же попросили суд оставить Рябовола в процессе, поскольку защита Януковича по договору срывает судебное заседание.

Справка УНИАН. Януковичу инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ст. 111 (государственная измена), ст. 27 ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что повлекло гибель людей или иные тяжкие последствия).