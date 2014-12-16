РФ подумает над объявлением войны против США после подписания Обамой закона о поддержке Украины

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал в интервью телеканалу «Франс 24».

«Во-первых, документ должен быть подписан. Во-вторых, если он будет подписан и вступит в силу, то должен быть применен на практике. Мы еще посмотрим, будет ли это так, и, если это случится, будет ли президент США Барак Обама претворять в жизнь положения этого закона. Тогда мы оценим ситуацию», - сказал Лавров.

По словам Лаврова, конгресс США это достаточно специфическая группа людей, более 80% из них никогда не бывали за пределами США.

«Они живут в своем собственном мире. Поэтому меня не удивляет русофобия, которую они демонстрируют», - сказал Лавров.

Отвечая на вопрос, если президент США Барак Обама поддержит законопроект, будет ли это означать объявление войны России, Лавров заявил: «Мы подождем, пока Барак Обама это сделает, и тогда посмотрим».

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«Закон выполняется не автоматически. Насколько я понимаю, есть отдельные положения, выполнение которых происходит автоматически, но есть и то, что идет на усмотрение руководства страны», - отметил он.

По его словам, положения, которые выполняются автоматически, относятся к «Рособоронэкспорту» и его зарубежным партнерам.

«Но среди них есть много украинских военных предприятий. Закон предусматривает, что американцы будут вынуждены искать альтернативные рынки сбыта военной продукции из Украины. Когда я разговариваю со своими американскими коллегами, они признают, что вряд ли какая другая страна, кроме России, нуждается в вооружениях украинского производства. Мы посмотрим, как будет развиваться ситуация», - сказал Лавров.