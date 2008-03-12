Активистка запрещённой в России организации получила статус беженца в Украине (фото)

Ольга Кудрина, одна из активисток запрещённой в России организации нацболов, получила статус беженца в Украине

Об этом сообщила пресс-служба оппозиционной коалиции "Другая Россия". В мае 2005 года Кудрина и другой нацбол Евгений Логовский вывесили антиправительственный транспарант на фасаде гостиницы "Россия". Против обоих было возбуждено уголовное дело. А спустя год Кудрина была приговорена к 3,5 годам лишения свободы. Однако на оглашение приговора она не явилась и сбежала в Украину, отмечает Эхо Москвы.

В "Другой России" говорят, что статус беженца на Украине может получить и другой нацбол – Михаил Ганган.