Активистка запрещённой в России организации получила статус беженца в Украине (фото)
14:16, 12 марта 2008Политика
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Еще один на очереди?
|Ольга Кудрина
Об этом сообщила пресс-служба оппозиционной коалиции "Другая Россия". В мае 2005 года Кудрина и другой нацбол Евгений Логовский вывесили антиправительственный транспарант на фасаде гостиницы "Россия". Против обоих было возбуждено уголовное дело. А спустя год Кудрина была приговорена к 3,5 годам лишения свободы. Однако на оглашение приговора она не явилась и сбежала в Украину, отмечает Эхо Москвы.
В "Другой России" говорят, что статус беженца на Украине может получить и другой нацбол – Михаил Ганган.
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