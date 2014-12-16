Ложкин получил звонок от Порошенко с предложением стать главой АП, находясь в пустыне

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

"Предложение возникло совершенно неожиданно. Это было между днем выборов и днем инаугурации - где-то 1-2 июня. Я находился в это время в Иорданской пустыне. У нас есть мужская компания, с которой мы ходим в походы раз в год: 5 - 6 человек, из них трое-иностранцы", - рассказал Ложкин.

По его словам, предложение Порошенко стало неожиданностью:

"Мы ходим не то чтобы в экстремальные, но в непростые походы в разных местах мира. И тут звонок Петра Алексеевича с предложением. Это было совершенно неожиданно, поскольку с ним мы никогда тему моей работы на госслужбе не обсуждали".

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"Я на тот момент в основном отдыхал. На стартапы немного смотрел. У меня вообще был план, что 2014 - это год отдыха и обучения, и заодно, возможно, каких-то новых инвестиций", - говорит Ложкин.

По словам главы АП, он согласился занимать этот пост по нескольким причинам.

"Первая причина, естественно - это президент, которого я уважаю и с которым у меня длинная история положительных взаимоотношений. Я понимал, что нужно на этом этапе подставить плечо. Второе - это менеджерский вызов. Одно дело UMH, хотя это тоже непростая компания, а другое - Администрация президента. И третья, но не по важности - они все важны - это всплеск патриотизма. Он в этом году проявился у многих людей, у меня тоже. Это иррациональное, наверное", - пояснил Ложкин.