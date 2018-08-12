Геращенко о ложной информации относительно Сенцова: имеем дело с империей лжи

Первый вице-спикер Рады предупредила, что темы освобождения заложников требуют публичного молчания до факта подтверждения информации из официальных источников.

Тема заложников и политзаключенных не допускают непроверенной информации, подчеркнула первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.

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Таким образом вице-спикер прокомментировала ложную информацию о вывозе незаконно осужденного в РФ украинца Олега Сенцова из колонии в Лабытнанги.

«72 звонка и 130 СМС с 1 до 4 ночи. Без комментариев. Понимаю, что все хотят хороших новостей и все надеются на чудо. Но все же такие деликатные темы требуют публичного молчания до факта подтверждения из официальных источников», – рассказала Геращенко.

«Я это повторяла тысячи раз, что тема заложников и политзаключенных не допускает непроверенной информации, это слишком дорого обходится. И помните, что мы имеем дело с империей лжи, фейков, пранкеров, годами наработанной фсбшної практики вброса ложной информации , для распространения которой нередко в темную используют светлых и порядочных людей, чтобы их дискредитировать, посеять сплошное недоверие и опошлить святые темы», – подчеркнула она.

Геращенко напомнила, что хуже всего в таких ситуациях приходится родным заложников.

Напомним, журналистка Виктория Ивлева ранее распространила информацию, согласно которой самолет с Сенцовым якобы вылетел из Салехарда. Позже эту информацию опровергли во ФСИН России. Сама Ивлева отметила, что «над ними просто посмеялись».

Как сообщал УНИАН, Сенцов начал голодовку 14 мая 2018 года. Он требует освободить всех удерживаемых Россией украинских политзаключенных.

Украинец был задержан российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвиняли в якобы подготовке терактов на полуострове во время оккупации Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки. 5 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима.

9 августа адвокат политзаключенного сообщил, что состояние Сенцова тяжелое, у него случился третий кризис голодания.