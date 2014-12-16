Боевики обстреляли колонну, которая везла помощь "киборгам"

Об этом сообщает пресс-центр АТО. В сообщении отмечается, что во время проведения конвоя со всем необходимым для защитников международного аэропорта "Донецк" бандиты открыли огонь по колонне.

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"Нападение отбито. Все машины прорвались к позициям "киборгов"", - отмечается в сообщении.

Пресс-центр АТО отмечает, что "террористы продолжают коварно разрушать объекты инфраструктуры населенных пунктов Донбасса".

"Несмотря на усилия, которые прилагаются для восстановления городов и сел украинскими военными и местной властью, представители незаконных вооруженных формирований, наоборот, заинтересованы в максимальном количестве жертв и разрушений. Адепты так называемого "Русского мира", как и их нацистские предшественники во время Второй мировой, понимая, что с каждым днем теряют поддержку жителей Донбасса, стремятся оставить после себя выжженную землю и руины", - говорится в сообщении.